Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации

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Швейцарские власти рассматривают полную или частичную национализацию Credit Suisse как единственный жизнеспособный вариант, кроме поглощения UBS Group.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Швейцария рассматривает возможность либо полного поглощения банка, либо приобретения значительного пакета акций, если поглощение UBS Group AG не удастся из-за сложностей в организации сделки и коротких сроков.

"Ситуация очень изменчива и может еще измениться, поскольку власти пытаются найти окончательное решение для банка до открытия азиатских рынков, которое состоится поздно вечером в Европе", - рассказывают собеседники агентства.

Министерство финансов Швейцарии отказалось от комментариев.

Поглощение UBS связано со многими сложностями, включая такие острые вопросы, как государственная поддержка, которая бы покрыла возможные юридические и другие убытки.

Ранее сообщалось, что UBS стремится получить государственные гарантии на сумму около 6 миллиардов долларов для потенциального поглощения Credit Suisse.

Напомним:

Международный инвестиционный банк UBS AG рассматривает возможность поглощения своего швейцарского конкурента Credit Suisse, который находится в затруднительном положении, для стабилизации мировой банковской системы.