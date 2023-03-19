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UBS вимагає 6 мільярдів доларів гарантій для угоди з Credit Suisse

Неділя, 19 березня 2023, 10:57 - Ігор Пилипів
 
getty images

Міжнародний інвестиційний банк UBS Group AG прагне отримати державні гарантії на суму близько 6 мільярдів доларів для потенційного поглинання Credit Suisse. 

Про це пише Reuters.  

Зазначається, що гарантії у 6 млрд доларів мають покрити витрати на ліквідацію окремих підрозділів Credit Suisse і потенційні судові витрати. 

"Переговори щодо врегулювання кризи довіри до Credit Suisse наштовхуються на значні перешкоди, і в разі об'єднання двох банків, можливо, доведеться скоротити 10 тис робочих місць", – йдеться в повідомленні. 

Наразі швейцарський регулятор намагаються представити рішення для Credit Suisse до відкриття ринків у понеділок, але складність об'єднання двох гігантів підвищує ймовірність того, що переговори можуть затягнутись. 

Credit Suisse, UBS і уряд Швейцарії відмовилися від коментарів.

На момент закриття торгів у п'ятницю Credit Suisse оцінювався в еквіваленті близько 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо:

Міжнародний інвестиційний банк UBS AG розглядає можливість поглинання свого швейцарського конкурента Credit Suisse, який перебуває у скрутному становищі, задля стабілізації світової банківської системи.

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