UBS вимагає 6 мільярдів доларів гарантій для угоди з Credit Suisse
Міжнародний інвестиційний банк UBS Group AG прагне отримати державні гарантії на суму близько 6 мільярдів доларів для потенційного поглинання Credit Suisse.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що гарантії у 6 млрд доларів мають покрити витрати на ліквідацію окремих підрозділів Credit Suisse і потенційні судові витрати.
"Переговори щодо врегулювання кризи довіри до Credit Suisse наштовхуються на значні перешкоди, і в разі об'єднання двох банків, можливо, доведеться скоротити 10 тис робочих місць", – йдеться в повідомленні.
Наразі швейцарський регулятор намагаються представити рішення для Credit Suisse до відкриття ринків у понеділок, але складність об'єднання двох гігантів підвищує ймовірність того, що переговори можуть затягнутись.
Credit Suisse, UBS і уряд Швейцарії відмовилися від коментарів.
На момент закриття торгів у п'ятницю Credit Suisse оцінювався в еквіваленті близько 8 мільярдів доларів.
Нагадаємо:
Міжнародний інвестиційний банк UBS AG розглядає можливість поглинання свого швейцарського конкурента Credit Suisse, який перебуває у скрутному становищі, задля стабілізації світової банківської системи.