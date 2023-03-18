Клиентов ПриватБанка предупреждают о возможных проблемах с картами

ПриватБанк предупреждает о возможных проблемах с картами в ночь на 19 марта из-за технических работ.

Об этом говорится в предупреждении, которое появилось в "Приват24 для бизнеса", передает "Лига.Финансы"

В сообщении говорится, что банк делается лучше, комфортнее и технологичнее, и поэтому запланировал технические работы с 00:05 до 03:05 19.03.2023, которые могут привести к трудностям в работе с карточками.

Напомним:

Международный инвестиционный банк UBS AG, не дожидаясь решения вопроса об оставлении его иска без рассмотрения по заявлению банка, самостоятельно отозвал свой иск против государственного ПриватБанка.

Клиенты государственного Приватбанка платят почти 97% платежей через цифровые каналы и только 3% в отделениях.