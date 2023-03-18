Все разделы
Укр / Рус

Клиентов ПриватБанка предупреждают о возможных проблемах с картами

Суббота, 18 марта 2023, 17:16 - Игорь Пилипив

ПриватБанк предупреждает о возможных проблемах с картами в ночь на 19 марта из-за технических работ. 

Об этом говорится в предупреждении, которое появилось в "Приват24 для бизнеса", передает "Лига.Финансы

В сообщении говорится, что банк делается лучше, комфортнее и технологичнее, и поэтому запланировал технические работы с 00:05 до 03:05 19.03.2023, которые могут привести к трудностям в работе с карточками.

Напомним:

Международный инвестиционный банк UBS AG, не дожидаясь решения вопроса об оставлении его иска без рассмотрения по заявлению банка, самостоятельно отозвал свой иск против государственного ПриватБанка.

Клиенты государственного Приватбанка платят почти 97% платежей через цифровые каналы и только 3% в отделениях.

Приватбанк банк
Материалы по теме
Швейцарский банк UBS отозвал иск против ПриватБанка относительно его национализации 9 марта 2023, 19:06
Суд отменил банкротство компании экс-владельцев ПриватБанка с долгом в 2,6 миллиарда 8 марта 2023, 14:33
Семизначные зарплаты: сколько государство потратило на топ-менеджеров банков во время войны 8 марта 2023, 08:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте