Швейцарський банк UBS відкликав позов проти ПриватБанку щодо його націоналізації
Міжнародний інвестиційний банк UBS AG, не чекаючи на вирішення питання про залишення його позову без розгляду за заявою банку, самостійно відкликав свій позов проти державного ПриватБанку.
Про це стало відомо 8 березня під час засідання Господарського суду м. Києва у справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку, повідомила пресслужба ПриватБанку.
"Раніше суд у цій справі за заявою держбанку вже залишив без розгляду позови двох інших міжнародних компаній - J.P. Morgan та повʼязаної з країною-агресоркою Pala Assets", - йдеться у повідомленні.
У справі № 910/17306/21, позивачі - Shakoor Capital Limited, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited та маловідомий український ФОП Сазонов Д.В. - вимагають визнання недійсним договору про придбання акцій, укладеного між ПриватБанком та UK SPV у 2016 році, пояснили в банку.
Згідно з цим договором зобов'язання ПриватБанку перед UK SPV були обміняні на акції додаткової емісії банку під час процедури "бейл-ін".
"Процедура "бейл-ін" була важливою частиною заходів, вжитих державою для націоналізації ПриватБанку. Хоча Банк Англії та Лондонський міжнародний арбітражний суд визнали процедуру "бейл-ін" законною, позивачі все одно продовжують вимагати визнання договору недійсним", - додали у фінустанові.
Наступного тижня має відбутись судове засідання щодо стягнення судових витрат з J.P. Morgan та Pala Assets на користь ПриватБанку, а за три тижні - наступне підготовче засідання у справі.
Економічна правда