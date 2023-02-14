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Майже 97% клієнтів Приватбанку перейшли на цифрові способи проведення платежів

Вівторок, 14 лютого 2023, 16:30 - Анастасія Жарикова

Клієнти державного Приватбанку сплачують майже 97% платежів через цифрові канали та лише 3% у відділеннях.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"За підсумками 2022 року майже 97% клієнтів ПриватБанку сплачували комунальні та інші платежі онлайн через цифрові канали", - йдеться в повідомленні.

70% клієнтів торік зазвичай робили платежі у смартфоні та мобільному додатку Приват24, ще 18,5% клієнтів у веб-версії Приват24.

За допомогою терміналів самообслуговування ПриватБанку проводять платежі 3,7% клієнтів, більше 3% користуються сервісом регулярних платежів, 2% - іншими цифровими сервісами. 

"У відділеннях ПриватБанку, за даними статистики 2022 року, платежі здійснюють лише 3,3% клієнтів", - додали в банку.

Загалом за 2022 рік клієнти банку здійснили через нього понад 670 млн комунальних та інших платежів на загальну суму понад 560 млрд грн.

Економічна правда

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