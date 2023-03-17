США расследуют возможный шпионаж работников TikTok за журналистами - СМИ

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении ByteDance, компании-владелицы приложения TikTok, относительно возможной слежки за американцами, в частности - за несколькими журналистами.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на трех информированных собеседников.

Уголовный отдел Минюста США, ФБР и прокурор Восточного округа Вирджинии ведут расследование в отношении компании ByteDance.

Расследование, которое началось в конце прошлого года, вероятно, связано с неправомерным получением данных американцев, в частности - двух журналистов и нескольких их коллег, сотрудниками ByteDance. Компания ранее признала и заявила, что уволила причастных сотрудников.

Бывшие сотрудники ByteDance, причастные к слежке, пытались найти источники вероятной утечки внутренних разговоров и деловых документов к журналистам. Они получили доступ к IP-адресам и другим данным журналистов и людей, с которыми они были связаны через свои аккаунты в TikTok.

Двое из этих сотрудников работали в Китае. Компания заявила, что вносит изменения, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.

Напоминаем:

Социальная сеть TikTok начала переговоры о продаже с потенциальными покупателями на фоне заявлений американских властей о запрете приложения в США.

США хотят, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в популярном приложении, иначе компания может столкнуться с запретом в США.

Белый дом дал американским госучреждениям месяц на удаление приложения.





