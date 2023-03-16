TikTok заявив, що США погрожують компанії забороною: причина

США прагнуть, аби китайські власники TikTok продати свої частки в популярному застосунку, інакше компанія може зіткнутися з забороною у США.

Про це заявили у TikTok у коментарі Reuters.

Американські чиновники і законодавці побоюються, що дані американських користувачів TikTok можуть бути передані уряду Китаю.

TikTok, що належить компанії ByteDance, має понад 100 мільйонів користувачів у США.

Це перший випадок, коли за адміністрації президента Джо Байдена виникла загроза потенційної заборони TikTok. Адміністрація експрезидента США Дональда Трампа також намагалася заборонити TikTok у 2020 році, але це рішення було заблоковано американськими судами.

Прессекретарка TikTok Брук Оберветтер повідомила Reuters, що компанія нещодавно отримала повідомлення від очолюваного Міністерством фінансів США Комітету з іноземних інвестицій в США (CFIUS).

У комітеті хочуть, щоб китайські власники додатку продали свої акції, інакше компанія зіткнеться з можливою забороною застосунку в США.

Першою про це повідомила газета The Wall Street Journal. Компанія ByteDance підтвердила, що 60% її акцій належать міжнародним інвесторам, 20% - працівникам і 20% - засновникам.

CFIUS у 2020 році одноголосно рекомендував ByteDance продати TikTok. Під тиском тодішнього президента Трампа ByteDance наприкінці 2020 року безуспішно намагалася завершити угоду з Walmart і Oracle Corp, щоб перевести американські активи TikTok в нову компанію





