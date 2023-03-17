TikTok вивчає можливі угоди з продажу на тлі ймовірної заборони в США - ЗМІ

Соціальна мережа TikTok почала переговори щодо продажу із потенційними покупцями на тлі заяв американської влади про заборону застосунку в США.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на джерела.

"TikTok обмірковує свої варіанти і вивчає можливі угоди, які розглядалися і раніше, коли 2020 року Дональд Трамп, будучи президентом, погрожував заборонити застосунок", - повідомили джерела, близькі до компанії.

Співрозмовники видання не уточнили, з ким саме керівництво соцмережі веде переговори. Але в 2020 році можливу співпрацю обговорювали з американською корпорацією з виробництва ПЗ Oracle і американською компанією оптової та роздрібної торгівлі Walmart, які в разі укладення тоді угоди змогли б узяти під контроль дочірню компанію TikTok у США, користувацькі дані та модерацію контенту.

"У четвер, 23 березня, гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу дасть свідчення перед комітетом Палати представників з енергетики і торгівлі про зв'язки компанії з Китаєм", - повідомляє видання.

Нагадуємо:

США прагнуть, аби китайські власники TikTok продали свої частки в популярному застосунку, інакше компанія може зіткнутися з забороною у США.

Білий дім дав американським держустановам місяць на видалення застосунку.