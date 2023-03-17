В "Сенс Банке" подтвердили, что Фридман не предоставлял НБУ документы, необходимые для внесения $1 млрд в капитал

Подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман не подавал на рассмотрение Нацбанка документы, необходимые для внесения в капитал "Сенс Банка" (до 1 декабря 2022 года — "Альфа-Банка") 1 млрд долларов докапитализации.

Об этом сообщило доверенное лицо, которому передано право управления частями собственников банка Симеон Дянков в интервью FinClub.

"Акционеры подтвердили свою готовность вложить средства. Но пакет необходимых для докапитализации документов НБУ еще действительно не подавался", — заявил Дянков.

Он отметил, что процесс докапитализации банка нуждался в получении значительного количества разрешений, поскольку против акционеров "Сенса" введены международные санкции.

В частности, Фридман должен получить разрешение британского регулятора и органа, который занимается вопросами санкций. Поскольку сами средства находились на счету в Монако, необходимо было получить еще и разрешение регуляторных органов этой страны.

"У нас было четыре сессии ответов с регуляторами разных стран: мы рассказывали, на что пойдут эти средства, давали гарантию их сохранения. До конца марта ожидаем решения. Это очень длительный процесс", – отметил Дянков.

Он отмечает, что регуляторные органы Британии и стран ЕС имеют большой опыт наложения санкций, однако не имеют опыта их частичного размораживания, которое необходимо для проведения докапитализации.

Начиная с мая 2022 года подсанкционные акционеры тогда еще "Альфа-Банка" вели с украинскими властями переговоры о проведении докапитализации банка на 1 млрд долл. в обмен на формальные или неформальные гарантии того, что Альфа-банк не национализируется.

В конце 2022 года Фридман написал письмо главе НБУ Андрею Пышному, в котором якобы еще раз подчеркнул готовность "влить" в банк 1 млрд дол. В противном случае он "не будет возражать" против национализации Альфа-банка.

В НБУ подчеркнули, что письма недостаточно. "Процедура докапитализации четко формализована. Она предусматривает не письма или коммуникацию в прессе, а представление релевантного пакета документов. Это не было сделано", - отметил Пышный в интервью "Forbes-Украина".

Также Дянков заявил, что нашел потенциального инвестора для "Сенс Банка". Им оказалась компания из Польши, имеющая универсальную банковскую лицензию в ЕС. Названия компании он не уточнил, однако отметил, что она уже направила письмо о своих намерениях НБУ.

В то же время накануне в Нацбанке был разработан новый законопроект, который может ускорить национализацию "Сенс Банка". Документ предусматривает, что основанием для национализации могут являться украинские и международные санкции против акционеров банка.

В случае, если Рада примет этот нормативный акт, НБУ будет обязан признать "Сенс Банк" неплатежеспособным и предложить государству принять участие в выводе банка с рынка (т.е. национализировать финучреждение).

Это уже второй законопроект по национализации банка в условиях войны. Первый определял основанием для проведения национализации проблемы с ликвидностью банка. Однако "Сенс Банку", несмотря на отток средств вкладчиков, удалось избежать этих проблем.

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