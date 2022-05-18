Фридман и партнеры хотят докапитализировать "Альфа-Банк Украина" на 1 миллиард долларов – Forbes

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Владельцы "Альфа-Банка Украина" Андрей Косогов (41% акций), Михаил Фридман (32,9%) и Петр Авен (12,4%) планируют докапитализировать банк на 1 миллиард долларов.

Об этом пишет Forbes.

Доверенное лицо российских бизнесменов Симеон Дянков получил разрешение от Национального банка Украины проработать этот вопрос с акционерами, рассказали три собеседника в руководстве "Альфы" и НБУ.

Сумма 1 млрд долларов вдвое превышает собственный капитал "Альфа-Банка Украина". Прямо сейчас банк не испытывает острой потребности в капитале и располагает достаточной ликвидностью, заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Акционеры, в частности Фридман, хотят поддержать банк, чтобы он "оставался управляемым и продолжал работать в пользу украинской экономики", говорит глава наблюдательного совета "Альфы" Роман Шпек.

По словам Дянкова, вопрос продажи банка пока в повестке дня не значится.

Фридман не хочет продавать банк, рассказал собеседник издания из руководства "Альфы". Более того, он рассматривает как вариант спасения бизнеса отказ от российского гражданства, рассказал собеседник, близкий к топ-менеджменту "Альфы". О таких планах известно и собеседнику НБУ.

Фридман родился во Львове, проживает в Лондоне. Кроме российского имеет паспорт гражданина Израиля.

Без российского паспорта Фридман может выйти из под санкций, тогда Авен и Косогов смогут передать ему свои доли в украинском бизнесе, предполагает топ-менеджер НБУ на условиях анонимности. Так, в марте 2022 года сделали Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

С начала года объем средств физлиц в Альфе сократился на 4,3 млрд грн, или на 8%. Более половины оттока произошло в феврале и марте. Остатки по текущим гривневым счетам выросли на 3% – до 11,3 млрд грн. Рефинансирование НБУ на 4,6 млрд грн "Альфа-Банк Украина" вернул досрочно.