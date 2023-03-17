Для "Сенс Банка" нашли потенциального покупателя из Польши — доверенное лицо акционеров

Команда "Сенс Банка" (до 1 декабря 2022 года – "Альфа-Банк") нашла потенциального инвестора, который может выкупить банк у подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Об этом сообщило доверенное лицо, которому передано право управления частями собственников банка Симеон Дянков в интервью FinClub.

"Последние несколько месяцев мы больше всего общаемся с потенциальными инвесторами из Польши. В ближайшее время у меня будут встречи в НБУ и ОП, где я хотел бы согласовать наши дальнейшие действия. И я, и польский инвестор уже направили в НБУ письма о наших намерениях. Мы подписали соответствующий меморандум и начали подготовку к due diligence (процедура независимой проверки, осуществляемая от имени инвесторов для формирования у них объективного представления об объекте инвестирования – ЭП)", — заявил Дянков.

Он отметил, что на первом этапе соглашения с инвестором планируется "существенно снизить долю подсанкционных акционеров" в "Сенс банке". Их полный выход из капитала банка будет происходить уже на втором этапе.

"Акционеры готовы продавать свои акции. Но нужно провести due diligence и на основании его результатов принять решение, кто будет чем владеть в новом банке. Согласовать следующие шаги. Мы заинтересованы быстро двигаться. Путь непростой", - отметил он.

Дянков также заявил, что постарается сделать так, чтобы по итогам первого этапа выхода Фридмана, Авена и других подсанкционных акционеров из капитала "Сенс Банка" их доли в учреждении не превышали 10%.

Напомним, что накануне Нацбанк разработал законопроект, который позволит ускоренно национализировать "Сенс Банк". Новый законопроект предполагает, что основанием для национализации могут быть украинские и международные санкции против акционеров банка.

В случае, если Рада примет этот нормативный акт, НБУ будет обязан признать "Сенс Банк" неплатежеспособным и предложить государству принять участие в выводе банка с рынка (т.е. национализировать финучреждение).

Это уже второй законопроект по национализации банка в условиях войны. Первый определял основанием для проведения национализации проблемы с ликвидностью банка. Однако "Сенс Банку", несмотря на отток средств вкладчиков, удалось избежать этих проблем.

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