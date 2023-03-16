УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем одновременно играть в Лиге чемпионов

УЕФА рассматривает возможность разрешить клубам с одним владельцем одновременно играть в Лиге чемпионов - по словам президента УЕФА Александра Чеферина, необходимо переосмыслить существующие правила.

Об этом пишет The Times.

По словам Чеферина, будут рассмотрены два варианта - сохранить запрет и запретить клубам с одним и тем же владельцем играть в одном соревновании, или разрешить им участвовать.

Как отмечает The TImes, этот шаг может иметь значительные последствия в процессе по приобретению ФК "Манчестер Юнайтед".

Так, два основных предложения для "Юнайтед" поступили от владельцев, которые имеют связи с клубами высшего французского дивизиона.

Группа Ineos миллиардера Джима Рэтклиффа также владеет "Ниццей", в то время как другое предложение было подано катарским шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани, что вызывает беспокойство относительно связей с "Пари Сен-Жермен".

Отвечая на вопрос о потенциальном конфликте интересов, связанном с участием двух клубов в одном соревновании, Чеферин сказал: "Мы не думаем о "Манчестер Сити" и "Челси" в одной лиге. Мы не думаем только о "Манчестер Юнайтед". У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели купить другой клуб. Мы должны увидеть, что делать".

"Есть варианты, что все останется так, как есть, или мы позволим им играть в одном соревновании. Я еще не уверен.

Мы должны поговорить об этих правилах и посмотреть, что с этим делать. Существует все больше и больше заинтересованности во владении несколькими клубами. Мы не должны просто говорить "нет" инвестициям во владение несколькими клубами, но мы должны посмотреть, какие правила мы устанавливаем в этом случае, потому что правила должны быть строгими", - добавил он.

Чеферин предположил, что два клуба с одним владельцем все еще могут должным образом конкурировать в одном соревновании.

"С одной точки зрения это правда, если вы владелец двух клубов, и они играют в одном соревновании, вы можете сказать одному клубу, чтобы он проиграл, потому что вы хотите, чтобы другой выиграл. Но разве это так легко сделать, сказать тренеру, чтобы он проиграл матч, потому что другой хочет выиграть?", - сказал он.

Экономическая правда