Украинцы приобрели в "Дії" уже 500 тысяч военных облигаций на полмиллиарда

Украинцы приобрели в "Дії" уже полмиллиона военных облигаций - Это 500 миллионов гривен на поддержку экономики страны и Сил обороны.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Это 500 миллионов гривен на поддержку экономики страны и Сил обороны. От оружия, бронежилетов, касок до зарплат врачам, учителям и другим социально важным профессиям.

Военные облигации в Дии - спонсирование победы Украины над Россией и гарантированная прибыль. Недавно украинцы уже получили на карту еПоддержка выплаты за облигацию Херсон. Многие сразу же реинвестировали эти деньги в освобождение Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя соответствующие облигации", - написал министр.

Напомним:

В январе Федоров сообщал о том, что украинцы приобрели в "Дії" более 250 тысяч военных облигаций - по его словам, это почти 250 млн гривен помощи для ВСУ.

С понедельника, 3 октября 2022 года, военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".

Экономическая правда