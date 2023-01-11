Украинцы приобрели в "Дії" уже более 250 тысяч военных облигаций на 250 миллионов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцы приобрели в "Дії" более 250 тысяч военных облигаций - по его словам, это почти 250 млн гривен помощи для ВСУ.

Об этом Федоров написал в Telegram.

"Это почти 250 млн гривен помощи для ВСУ. Оружие, каски, бронежилеты, техника, медикаменты. Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов.

Покупая облигации в Дії, вы не платите дополнительную комиссию продавцу или налог с полученного дохода. Каждая облигация - это инвестиция в поражение России, помощь военным и поддержка для экономики Украины", - отметил министр.

Напомним:

С понедельника, 3 октября, военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".

Экономическая правда