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Военные облигации теперь можно приобрести в "Дії"

Понедельник, 3 октября 2022, 14:05 - Анастасия Жарикова
 
Дія

С понедельника, 3 октября, военные облигации стало возможным приобрести на портале и в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве рассказали, что стоимость одной военной облигации стартует от 900 гривен, а приобрести их можно столько, сколько пожелает пользователь.

Они различаются по:

  • датой выплат – сроком до 1,5 года;
  • процентами дохода – от 11 до 16% годовых;
  • названиями в честь временно оккупированных городов и территорий - Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.

Подробную информацию о военных облигациях в "Дії" можно узнать на официальном портале.

В Минцифре напомнили, что военные облигации – это ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения.

"Покупая облигации, вы даете государству взаймы деньги и обратно получаете их с процентами. Это как депозит государству, работающему на победу", – объяснили в министерстве.

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Стоит отметить, что для того, чтобы приобрести военные облигации через мобильное приложение "Дія", нужно обновить его до последней версии.

Услуга была реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством финансов, Национальной Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальным банком Украины и при поддержке Укрзализныци.

Напоминаем:

В Минцифре анонсировали, что скоро появится возможность приобрести военные облигации в "Дії": каждая облигация будет называться временно оккупированным городом.

Кабинет министров утвердил постановление, которое позволит каждому украинцу старше 18 лет приобрести военные облигации через "Дію".

Экономическая правда



Дія облигации война ценные бумаги
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