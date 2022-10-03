Военные облигации теперь можно приобрести в "Дії"
С понедельника, 3 октября, военные облигации стало возможным приобрести на портале и в приложении "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В ведомстве рассказали, что стоимость одной военной облигации стартует от 900 гривен, а приобрести их можно столько, сколько пожелает пользователь.
Они различаются по:
- датой выплат – сроком до 1,5 года;
- процентами дохода – от 11 до 16% годовых;
- названиями в честь временно оккупированных городов и территорий - Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.
Подробную информацию о военных облигациях в "Дії" можно узнать на официальном портале.
В Минцифре напомнили, что военные облигации – это ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения.
"Покупая облигации, вы даете государству взаймы деньги и обратно получаете их с процентами. Это как депозит государству, работающему на победу", – объяснили в министерстве.
Стоит отметить, что для того, чтобы приобрести военные облигации через мобильное приложение "Дія", нужно обновить его до последней версии.
Услуга была реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством финансов, Национальной Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальным банком Украины и при поддержке Укрзализныци.
Напоминаем:
В Минцифре анонсировали, что скоро появится возможность приобрести военные облигации в "Дії": каждая облигация будет называться временно оккупированным городом.
Кабинет министров утвердил постановление, которое позволит каждому украинцу старше 18 лет приобрести военные облигации через "Дію".
Экономическая правда