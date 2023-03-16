"Укрэнерго": энергосистема работает стабильно, в 2 областях и в Киеве – ограничение потребления

В энергосистеме Украины электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. При этом сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в г. Киеве.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в г. Киеве. Сейчас в этих регионах применяются ограничения потребления.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились", - говорится в сообщении.

Энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой, добавили в госкомпании.

Напомним:

На Киевщине и в отдельных районах Киева частично применены стабилизационные отключения света.

В результате повреждения сетей российскими обстрелами на Житомирщине возможны ограничения, ведь продолжаются ремонты сетевой инфраструктуры, заявили в Минэнерго.

Экономическая правда