Энергосистема работает без дефицита, отключения возможны в одной области - Минэнерго

getty images

В четверг энергосистема продолжает работать без дефицита, генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.

Сейчас генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

В то же время в результате повреждения сетей российскими обстрелами на Житомирщине возможны ограничения, ведь продолжаются ремонты сетевой инфраструктуры.

Кроме того, в течение последних суток восстановлено электроснабжение около 9 тысячам абонентов Донецкой области в пострадавших от вражеских обстрелов районах.