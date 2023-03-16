Энергосистема работает без дефицита, отключения возможны в одной области - Минэнерго
Четверг, 16 марта 2023, 10:38 -
В четверг энергосистема продолжает работать без дефицита, генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.
Сейчас генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.
В то же время в результате повреждения сетей российскими обстрелами на Житомирщине возможны ограничения, ведь продолжаются ремонты сетевой инфраструктуры.
Кроме того, в течение последних суток восстановлено электроснабжение около 9 тысячам абонентов Донецкой области в пострадавших от вражеских обстрелов районах.