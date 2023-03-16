В Киеве и области – частичные отключения света

На Киевщине и в отдельных районах Киева частично применены стабилизационные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"В части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов происходят отключения согласно стабилизационных графиков. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - пояснили в компании.

Там добавили, что по команде "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте.

Кроме этого, в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационных графиков.

Причина - та же: из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

По команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, которые размещены на сайте.

В ДТЭК советуют следить за обновлениями.

Экономическая правда