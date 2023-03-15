Миссия МВФ завершила работу в Варшаве по новой программе с Украиной 

Миссия Международного валютного фонда завершила дискуссии с украинскими властями 8-15 марта в Варшаве по новой программе сотрудничества.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

"Обсуждения между сотрудниками МВФ и украинскими властями были продуктивными, и был достигнут очень значительный прогресс в достижении согласия по комплексу мер, которые могли бы стать основой программы, поддерживаемой Фондом", - заявил Степанян.

Учитывая этот прогресс, сотрудники МВФ и власти ожидают "завершить обсуждение в ближайшие дни".

Напоминаем:

Команда Украины на переговорах с МВФ рассчитывает, что Программа расширенного финансирования будет четко структурирована на два этапа - военный и послевоенный - и продлится четыре года.

Международный валютный фонд 8 марта начал дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы.





