У НБУ розповіли про зобов'язання України за майбутньою програмою з МВФ

Місія МВФ щодо України розпочала роботу - команда України розраховує, що Програма розширеного фінансування буде чітко структурована на два етапи - воєнний та повоєнний - і триватиме чотири роки.

Про це заявили в НБУ.

"Підготовка до роботи місії здійснювалася онлайн, а сама місія працюватиме в гібридному форматі. Передбачені численні офлайн та онлайн-зустрічі. До складу команди України увійдуть представники Національного банку, Міністерства фінансів України та інших відомств.

В основу загальної концепції програми, яка обговорюватиметься під час роботи місії, закладено продовження курсу України на євроінтеграцію, зокрема приведення національного законодавства України до стандартів та норм ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також зобов’язання України стосуватимуться монетарної, бюджетної, податкової політики, забезпечення цінової й фінансової стабільності й ефективного функціонування внутрішнього боргового ринку, додали в НБУ.

"Ми прагнемо впродовж березня досягнути угоди з місією МВФ щодо Програми розширеного фінансування і вийти з цією угодою на розгляд Ради директорів МВФ.

Досвід проходження Моніторингової програми підтвердив спроможність України виконувати взяті на себе зобов’язання та готовність втілювати реформи, попри продовження повномасштабної війни. Ми налаштовані на продуктивну дискусію та пошук спільних рішень", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд 8 березня розпочав дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.

Економічна правда