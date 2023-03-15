Индия использует SWIFT для расчета с Россией в долларах - Reuters

Индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов в долларах с Россией, хотя многие российские банки заблокированы в сети из-за санкций Запада.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, захотевшего остаться анонимным.

Агентство напоминает, что Запад заблокировал доступ к SWIFT для нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, вскоре после вторжения России в Украину, чтобы нацелиться на российскую торговлю, что усложнило ведение бизнеса российским компаниям. Система SWIFT поддерживает финансовые операции по всему миру.

"Мы используем SWIFT для платежей в долларах", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о платежном шлюзе, который используется для российских платежей.

Он не раскрыл детали о банках, которые используют индийские трейдеры для осуществления платежей в долларах.

Согласно данным, обнародованным правительством, импорт Индии из России вырос почти в пять раз в период с апреля 2022 года по февраль 2023 года до 41,56 млрд долл. с 8,54 млрд долл. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Индия использует разные валюты для расчетов с Россией после начала войны в Украине, в частности доллар, евро и дирхам.

Напоминаем:

Индия не будет нарушать западные санкции, покупая у России нефть, в частности, ограничение цен в 60 долларов за баррель.

Экономическая правда