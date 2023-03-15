Доходы Ferrexpo в прошлом году упали на половину

По итогам 2022 доходы группы Ferrexpo сократились на 50% и составляют 1,2 миллиарда долларов, поскольку в результате войны в Украине были наложены операционные и логистические ограничения. В 2021 году доходы группы составляли 2,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

Базовый показатель EBITDA сократился на 47% до 765 млн долл. в 2022 году (в 2021 году он составлял 1,45 млрд долл.), что отражает баланс низших производственных и рыночных факторов, частично компенсированный прибылью от операционной курса иностранной валюты в 339 млн долл.

Чистые денежные потоки от операций составили 301 млн долл. (в 2021 – 1,09 млрд долл.).

В компании отмечают, что деятельность остается прибыльной, несмотря на значительные проблемы, связанные с войной в Украине.

Компания сократила капитальные инвестиции до 161 млн долл. по сравнению с 361 млн долл. в 2021 году.

Чистая денежная позиция по состоянию на 31 декабря 2022 составила 106 млн долл. (на 31 декабря 2021 года - 117 млн долл.).

Напоминаем:

В начале февраля все банковские счета Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Ferrexpo бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго, был наложен арест.

27 декабря украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны. Суд французского города Шамбери в декабре вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

После ареста Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.