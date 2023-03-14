В РФ одобрили продажу производителем шин Nokian Tyres своего бизнеса "Татнефти"

Правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила приобретение ПАО "Татнефть" бизнеса финского производителя шин Nokian Tyres в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

О подписании соглашения о продаже было объявлено 28 октября 2022 года.

"Согласно решению Правительственной комиссии РФ, общая допустимая стоимость сделки, определенная Комиссией, составляет 23 050 млрд рублей. Будет применен фактический обменный курс рубля к евро, определенный Центральным банком России на день платежа.

Цена, утвержденная Правительственной комиссией России, составит 286 миллионов евро. Ожидалось, что начальная цена сделки, объявленная 28 октября 2022 года, составит примерно 400 миллионов евро", - говорится в заявлении.

Компания добавляет, что все еще остается значительная неопределенность относительно транзакции и сроков ее проведения, а также относительно обменного курса рубля к евро на день платежа. Окончательное закрытие сделки зависит от успешного завершения проверок на соответствие недавним изменениям в санкциях.

Nokian Tyres обещает информировать о ходе процесса выхода из России.

В июне 2022 года Nokian Tyres объявила, что инициирует контролируемый выход из России. После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает все свои операции в России, а персонал компании в России перейдет к новому владельцу.

Экономическая правда