Финский производитель шин Nokian Tyres выходит с рынка России
Финский производитель шин Nokian Tyres принял решение покинуть рынок России, несмотря на то, что 80% шин компании для легковых автомобилей производились в стране-агрессоре.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Сегодня Совет директоров Nokian Tyres принял решение о контролируемом выходе с российского рынка. В связи с войной в Украине и последующим ужесточением санкций для Nokian Tyres plc более нецелесообразно продолжать деятельность в России. Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит разные варианты выхода", – говорится в заявлении.
Компания ожидает обесценивания российских активов на сумму около 300 млн евро во втором квартале 2022 года. С учетом этого стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Беларуси на 31 мая составляла примерно 400 млн евро.
Как добавил Юкка Мойсио, президент и генеральный директор компании, там решили выстроить Nokian Tyres без присутствия в России и сосредоточиться на возможностях роста на других основных рынках. В РФ компания трудоустраивает 1600 сотрудников, она приступила к работе на этом рынке 17 лет назад.
Чтобы обеспечить бесперебойную поставку своей продукции, Nokian Tyres продолжила наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США, а также инвестировала в новые мощности в Европе.
В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-сфера Россия и Азия составляла примерно 20% чистых продаж Nokian Tyres.
Напоминаем:
Ранее финский производитель шин Nokian Tyres заявлял, что больше не инвестирует в российское производство, но решил не закрывать завод в РФ.