Финский производитель шин Nokian Tyres выходит с рынка России

Финский производитель шин Nokian Tyres принял решение покинуть рынок России, несмотря на то, что 80% шин компании для легковых автомобилей производились в стране-агрессоре.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня Совет директоров Nokian Tyres принял решение о контролируемом выходе с российского рынка. В связи с войной в Украине и последующим ужесточением санкций для Nokian Tyres plc более нецелесообразно продолжать деятельность в России. Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит разные варианты выхода", – говорится в заявлении.

Компания ожидает обесценивания российских активов на сумму около 300 млн евро во втором квартале 2022 года. С учетом этого стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Беларуси на 31 мая составляла примерно 400 млн евро.

Как добавил Юкка Мойсио, президент и генеральный директор компании, там решили выстроить Nokian Tyres без присутствия в России и сосредоточиться на возможностях роста на других основных рынках. В РФ компания трудоустраивает 1600 сотрудников, она приступила к работе на этом рынке 17 лет назад.

Чтобы обеспечить бесперебойную поставку своей продукции, Nokian Tyres продолжила наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США, а также инвестировала в новые мощности в Европе.

В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-сфера Россия и Азия составляла примерно 20% чистых продаж Nokian Tyres.

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Напоминаем:

Ранее финский производитель шин Nokian Tyres заявлял, что больше не инвестирует в российское производство, но решил не закрывать завод в РФ.