Финский производитель шин Nokian Tyres продал свои активы в РФ "Татнефти" и уходит с рынка

Компания Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских активов ПАО "Татнефть" - ориентировочная сумма сделки составит около 400 млн евро.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Nokian Tyres plc подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО "Татнефть". Ожидается, что цена покупки без долгов и денежных средств составит около €400 млн.

На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировки чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса",- сообщила компания.

"Сделка подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами в России и выполнению других условий, что создает значительную неопределенность, связанную со сроками, условиями и закрытием сделки", - добавили в Nokian Tyres.

В июне 2022 года Nokian Tyres объявила, что инициирует контролируемый выход из России. После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает все свои операции в России, а персонал компании в России перейдет к новому владельцу.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а на бизнес-направление Россия и Азия приходилось около 20% чистых продаж Nokian Tyres.

Выход из России существенно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres.

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"Прекращение поставок шин из России окажет негативное влияние на продажи, особенно в Центральной Европе, в течение следующих двух-трех лет. Для того, чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает увеличивать мощности на своих заводах в Финляндии и США, а также продолжает инвестировать в новые мощности по поставке в Европе", - рассказали в компании.

В рамках выхода из России во втором квартале 2022 года было зафиксировано обесценение российских активов на сумму 280,7 млн евро и списание отсроченных налоговых активов в России на сумму 20 млн евро.

"Из-за значительной неопределенности окончательные последствия для отчетности, включая, среди прочего, курсовые разницы, могут быть оценены только тогда, когда операция будет должным образом завершена", - пояснили в компании.

Экономическая правда