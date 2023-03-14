Крах SVB не имел значительного влияния на китайские фондовые рынки – Bloomberg

Китайские фондовые рынки были заметно невозмутимыми на фоне глобальных рыночных потрясений, вызванных последствиями внезапной волны банковских банкротств в США.

Об этом пишет Bloomberg.

"Самое большое падение доходности двухлетних казначейских облигаций с начала 1980-х годов не оказало значительного влияния на их китайские эквиваленты, которые почти не изменились.

С пятницы кредитные спреды не изменились, тогда как акции континентального Китая выросли в понедельник на признаках того, что монетарная политика в этом году будет в основном стабильной. Во вторник они выглядели намного лучше на фоне широкой распродажи акций", - пишет агентство.

Активы в юанях, вероятно, будут защищены от рыночных потрясений, вызванных опасениями относительно системных банковских рисков в США, поскольку инвесторы делают ставки на восстановление экономики Китая.

Юань будет укрепляться, поскольку потрясения в США приближают Федеральную резервную систему к пику процентных ставок, считает Евгения Фабон Викторино, глава азиатского подразделения Skandinaviska Enskilda Banken AB.

"История роста Китая не перечеркивается падением SVB. Центральный банк очень хорошо навязал дисциплину меньшим банкам для управления процентным риском, что было на самом деле слабым звеном в США", - сказала она.

Доходность 10-летних государственных облигаций Китая во вторник составляет 2,87%, в то время как их американский эквивалент закрепился на уровне 3,5%.

Напомним:

Акции финансового сектора во всем мире за два дня потеряли 465 млрд долл рыночной стоимости, поскольку инвесторы сократили вложения в финучреждения в странах от США до Японии после краха банка SVB.

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Экономическая правда