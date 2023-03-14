В Киеве и области возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"
Потребление в Украине на уровне рабочего дня, работают все виды электротанций. Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
В компании добавили, что также продолжается незначительный импорт электроэнергии. Продолжаются работы по восстановлению работы электростанций, поврежденных в результате ракетных и дроновых атак россиян.
"Все еще существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях в результате повреждений сетей, нанесенных последней атакой россиян 9 марта.
При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений. Также для устранения риска перегрузки оборудования в Киеве и Киевской области возможны аварийные отключения", - говорится в сообщении.
В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились.
"Сложной остается ситуация в приграничных районах Черниговщины, Сумщины и регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает распределительные сети", - добавили в "Укрэнерго".
"Продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить надежность электроснабжения", - резюмировали в компании.
Напомним:
Генерации электроэнергии в Украине во вторник достаточно для покрытия всех потребностей потребителей в стране, в то же время из-за повреждения сети местами сохраняются отключения.
Из-за повреждения энергетического оборудования в результате российских обстрелов в четырех районах Киева и трех районах области продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.
Экономическая правда