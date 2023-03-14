В ряде районов Киеве и в области - отключение света
Вторник, 14 марта 2023, 10:07 -
Из-за повреждения энергетического оборудования в результате российских обстрелов в четырех районах Киева и трех районах области продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
В частности, отключения по графикам касаются Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы и Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.
"Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - пояснили в компании.
Напоминаем:
Генерации электроэнергии в Украине во вторник достаточно для покрытия всех потребностей потребителей в стране, в то же время из-за повреждения сети местами сохраняются отключения.