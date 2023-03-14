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В ряде районов Киеве и в области - отключение света 

Вторник, 14 марта 2023, 10:07 - Экономическая правда

Из-за повреждения энергетического оборудования в результате российских обстрелов в четырех районах Киева и трех районах области продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В частности, отключения по графикам касаются Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы и Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области. 

"Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - пояснили в компании.

Напоминаем

Генерации электроэнергии в Украине во вторник достаточно для покрытия всех потребностей потребителей в стране, в то же время из-за повреждения сети местами сохраняются отключения.

Экономическая правда
Укр / Рус
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