Электроэнергии достаточно для нужд по всей стране - Минэнерго

Генерации электроэнергии в Украине во вторник достаточно для покрытия всех потребностей потребителей в стране, в то же время из-за повреждения сети местами сохраняются отключения.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщила пресс-служба министерства.

Во вторник энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии, ведь мощности достаточно для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

В то же время до сих пор продолжаются ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированного обстрела.

В частности, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

Как сообщили в энергетической компании ДТЭК, в Киеве и области также частично применены стабилизационные отключения.





