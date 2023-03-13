АРМА объявила управляющего арестованными активами производителя "Моршинской"

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА), определило управляющего для арестованных корпоративных прав IDS Ukraine, им стала компания "Карпатские минеральные воды".

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

В управление "Карпатских минеральных вод" АРМА передает завод "Оскар" и дистрибуционную компанию DS, входящую в группу IDS Ukraine.

После проведения оценки арестованных корпоративных прав с компанией будет заключен договор управления.

ООО "Карпатские минеральные источники" является национальным производителем минеральных вод и безалкогольных напитков, в частности, производит природную столовую воду под торговой маркой "Карпатская родниковая", сладкие газированные напитки "Соковинка" и энергетический напиток Dragon.

Работает на украинском рынке более 15 лет, зарегистрирована во Львовской области и принадлежит Сергею Устенко.

После оценки арестованных корпоративных прав с победителем отбора будет заключен договор управления.

Напоминаем:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, объявило конкурс на управляющего производителя минеральных вод, в частности, торговых марок "Моршинская", "Миргородская" и Borjomi.

Инвестиционная группа Dragon Capital призвала Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), остановить уже объявленный и запустить новый конкурс на управляющего активами группы компаний IDS Borjomi. В компании заявили о нарушениях в его проведении.

В АРМА заявили, что не наделены полномочиями принимать решение о том, какие активы следует арестовывать, какими управлять, а какими нет, а выполняют определения суда.

Документы для участия в конкурсе подали 10 участников, 9 из которых направили свои предложения в определенный для этого срок и 1 компания подала документы после окончания дедлайна.

В июне 2022 года суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн грн в компании по производству и реализации минеральной воды, принадлежащей российскому олигарху Михаилу Фридману.

В Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International (входит в "Альфа-группы"). На рынке, кроме того, что компания является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину, она представлена рядом брендов, в частности, водами "Моршинская" и "Миргородская".