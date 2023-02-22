В АРМА відповіли на претензії щодо конкурсу на управителя виробника "Моршинської"

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) заявило, що не наділене повноваженнями приймати рішення про те, які активи слід арештовувати, якими управляти, а якими - ні, а виконує ухвали суду.

Про це повідомляється на сайті агентства.

"Оскільки основою та необхідною передумовою передачі активів в управління АРМА є арешт, то саме обсяг, зміст і якість арешту значною мірою визначають логіку дій агентства. Ключовими індикаторами судових ухвал, які впливають на ефективність управлінських заходів, є насамперед повнота арешту (включення всіх складових активу, а не окремих частин), а також чітке і коректне визначення шляху управління (передача управителю або реалізація на торгах).

У випадку з активами виробників та дистриб’юторів мінеральних вод, зокрема "Моршинської", на конкурс виставлено арештовані корпоративні права іноземних компаній. АРМА не оголошувало конкурсний відбір для майнових комплексів відповідних підприємств, оскільки таке майно не передавалося агентству в управління", - пояснили в АРМА.

Водночас щодо арештованих та переданих в управління АРМА акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" конкурс не оголошувався з огляду на те, що у резолютивній частині судової ухвали не визначено шлях управління активом, додали в гентстві.

"Агентство не має дискреційних повноважень самостійно обирати, яким шляхом управляти будь-яким арештованим об’єктом, тому в даній ситуації звернулося з офіційним листом до правоохоронного органу стосовно необхідності уточнення цього аспекту.

Так само правоохоронців поінформовано про доцільність накладення арешту та передачу в управління АРМА не лише корпоративних прав, але й майна згаданих суб’єктів господарювання для уможливлення ефективного розпорядження різними типами активів, що входять до структури вказаного бізнесу", - йдеться у позиції АРМА.

Щодо строків проведення конкурсу в АРМА заявили, о йдеться лише про строк прийому документів від потенційних управителів, а не про час на "укладення угоди".

"Слід зауважити, що в разі відсутності учасників або невідповідності поданих документів встановленим вимогам, строк прийому документів може бути продовжено або прийнято рішення про оголошення повторного конкурсу. Новий конкурсний відбір, де об’єктами управління буде також майно вищевказаних компаній, можливий лише після накладення арешту на такі активи та їх передачі Агентству.

АРМА залишається відкритим до діалогу з усіма зацікавленими сторонами, у тому числі представниками українського бізнесу, для з’ясування усіх проблемних питань та партнерської роботи над пошуком ефективних рішень", - додали в агентстві.

Нагадаємо:

Інвестиційна група Dragon Capital закликала Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) зупинити вже оголошений та запустити новий конкурс на управителя активів групи компаній IDS Borjomi. У компанії заявили про порушення в його проведенні.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів, оголосило конкурс на управителя виробника мінеральних вод, зокрема торгових марок "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi.

У червні 2022 року суд заарештував акції та кошти на суму 53,4 млн грн у компанії з виробництва та реалізації мінеральної води, яка належить російському олігарху Міхаілу Фрідману.

В Україні Фрідман з партнерами Германом Ханом та Пьотром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine, "дочкою" міжнародної групи IDS Borjomi International (входить до "Альфа-груп"). На ринку, крім того, що компанія є ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україні, вона представлена низкою брендів, зокрема, водами "Моршинська" та "Миргородська".