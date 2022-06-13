Суд заарештував активи "Моршинської" Фрідмана на 50 мільйонів 

Суд заарештував акції та кошти на суму 53,4 млн грн у компанії з виробництва та реалізації мінеральної води, яка належить російському олігарху Міхаілу Фрідману.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії. Хоча БЕБ не називає його імені, за даними ЕП йдеться про Міхаіла Фрідмана – російського олігарха, що знаходиться під санкціями США, ЄС та Британії.

В Україні Фрідман з партнерами Германом Ханом та Пьотром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine, "дочкою" міжнародної групи IDS Borjomi International (входить до "Альфа-груп"). На ринку, крім того, що компанія є ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україні, вона представлена низкою брендів, зокрема, водами "Моршинська" та "Миргородська".

Отже, за даними слідства, Фрідман разом із партнерами намагались уникнути можливих санкцій та націоналізації активів, тож за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані в Україні.

Ухвалою слідчого судді накладено арешт на корпоративні права компанії у вигляді цінних паперів та грошових коштів, які є частками статутного капіталу підприємства на загальну суму 53,4 млн грн. За інформацією у розпорядженні ЕП, йдеться про виробника вод "Моршинська".

Таким чином, кажуть у БЕБ, спробу виведення активів з власності російського олігарха упереджено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого Фрідманом та партнерами, проводиться детективами БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Нагадуємо:

Наразі щодо іншого бізнесу Фрідмана в Україні, "Альфа-банку Україна", також триває досудове розслідування кримінального провадження за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Раніше суд накладав низку арештів на кошти офшорів Фрідмана та партнерів – зокрема, на суму 12,4 млрд грн та 470 млн грн.