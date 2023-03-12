Крах SVB вызывает панику по всему миру

Крах Silicon Valley Bank (SVB) вызывает широкое беспокойство у стартапов и венчурных инвесторов, опасаясь, что это может распространиться на Британию, Канаду, Индию и Китай.

Об этом пишет Bloomberg.

Основатели и инвесторы предупреждают, что банкротство банка может уничтожить стартапы по всему миру без немедленного вмешательства правительства.

В Великобритании подразделение SVB должно быть объявлено неплатежеспособным, оно уже прекратило торговлю и больше не принимает новых клиентов. В субботу руководители около 180 технологических компаний направили письмо канцлеру казначейства Британии Джереми Ханту с призывом вмешаться в ситуацию.

Тем временем технологические лидеры Азии также пытаются оценить потенциальные последствия. Аналитики во главе с Лю Чженнингом из China International Capital Corp предупреждают, что влияние инцидента с SVB на технологическую отрасль нельзя недооценивать.

Крах SVB также вызвал беспокойство относительно регуляторного надзора за банками, особенно теми, что обслуживают технологическую отрасль. Некоторые эксперты призывают к более жесткому регулированию, чтобы предотвратить еще один подобный крах, в то время как другие утверждают, что такое регулирование может подавить инновации.

В то же время последствия банкротства SVB, вероятно, будут продолжаться довольно долго. Многие основатели и сотрудники стартапов сейчас сталкиваются с неопределенным будущим, а крах банка может иметь далеко идущие последствия для технологической индустрии в целом. Полный объем убытков, нанесенных банкротством SVB, еще предстоит выяснить, но очевидно, что последствия будут ощутимы во всем мире.

Напомним:

Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который бы позволил регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после краха Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.