IBOX возвращается: сеть платежных терминалов снова работает 

Терминалы самообслуживания IBOX возобновили свою работу, после приостановки из-за ликвидации АО "IBOX банк".

Об этом сообщает компания iBox в Facebook.

"Как и обещали - всего за три дня нашей команде удалось восстановить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам", - говорится в сообщении.

Среди них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar и другие

IBOX - одна из крупнейших сетей терминалов самообслуживания в стране, которая, в частности, позволяет пополнять наличными счета в популярном monobank да еще и не берет за это никакой комиссии.

Причина, почему терминалы перестали принимать наличные, заключалась в решении НБУ отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "IBOX банк", которому принадлежит эта сеть

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Напомним:

В новые санкции СНБО также попало ООО "Финансовая Компания Лео", которое тесно связано с ликвидированным за обслуживание "теневых" азартных игр IBOX банком.