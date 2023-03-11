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Платіжна система з орбіти IBOX банку потрапила під санкції РНБО

Субота, 11 березня 2023, 15:25 - Ігор Пилипів

До нових санкцій РНБО також потрапило ТОВ  "Фінансова Компанія Лео", яке тісно пов'язане з ліквідованим за обслуговування "тіньових" азартних ігор IBOX банком. 

Про це йдеться в указ президента №145/2023 від 10 березня 2023 року.

"Фінансова Компанія Лео" спеціалізується на розрахунках за онлайн-ігри та ігрові продукти.

Засновницею "Фінансова Компанія Лео" є Альона Шевцова, яка також мала часту у вже ліквідованому IBOX банку. Лео разом з IBOX брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків. 

Однією з таких схем є міскодінг, коли код торговця встановлений банком не відповідає справжньому виду діяльності бізнесу. Тому держава бачить ці операції не як ставки, а як купівлю комп'ютерних ігор, квітів чи інших товарів. Тому у гравців та грального бізнесу не виникало податкового зобов'язання.

До того ж ці дві фінустанови вже отримували штрафи від НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу.

Термін санкцій накладений на ТОВ "Фінансова Компанія Лео" складає п’ять років. 

Також читайте: Кінець гральним схемам. За що НБУ прикрив IBOX банк?

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких і українські.









НБУ санкції РНБО
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Економічна правда
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