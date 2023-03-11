США планирует увеличить ограничения на экспорт микросхем в Китай
Администрация президента США работает над дальнейшим ужесточением ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание, ссылаясь на людей знакомых с ситуацией, отмечает, что правительство проинформировало американские компании о плане, сообщив им, что ожидает объявить о новых ограничениях уже в следующем месяце.
Правила могут даже удвоить количество машин, которые требуют специальных лицензий на экспорт, создавая новые препятствия для производителей оборудования, таких как Applied Materials - американская корпорация производитель инновационного оборудования.
Новые ограничения будут требовать экспортных лицензий на определенные машины и запрещать гражданам США работать в Китае и других странах, которые могли представлять угрозу национальной безопасности. Существуют также положения, ограничивающие поддержку или продажу технологий для определенных типов продуктов.
Согласно последним положениям, администрация планирует координировать действия с правительствами Нидерландов и Японии, двух других ключевых стран для производства микросхем.
Напомним:
Министерство финансов США готовит новую программу, которая может запретить американские инвестиции в определенные секторы Китая.
Правительство Нидерландов в среду заявило, что планирует новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий для защиты национальной безопасности, присоединившись к усилиям США по ограничению экспорта чипов в Китай.