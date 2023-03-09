Нідерланди обмежать експорт технологій для чипів до Китаю, приєднавшись до зусиль США

Уряд Нідерландів у середу заявив, що планує нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій для захисту національної безпеки, приєднавшись до зусиль США щодо обмеження експорту чіиів до Китаю.

Про це пише Reuters.

Ця заява стала першим конкретним кроком Нідерландів, які контролюють найважливіші технології виробництва мікросхем, до прийняття правил, на яких наполягає Вашингтон, щоб перешкодити китайській індустрії виробництва мікросхем та уповільнити її військовий прогрес.

"У жовтні США запровадили масштабні експортні обмеження на постачання американських інструментів для виробництва мікросхем до Китаю, але для того, щоб обмеження були ефективними, потрібно, щоб інші ключові постачальники в Нідерландах і Японії, які виробляють ключові технології виробництва мікросхем, погодилися з ними. Країни-союзники ведуть переговори з цього питання вже кілька місяців", - пише агентство.

Міністр торгівлі Нідерландів Ліссі Шрайнемахер оголосила про рішення в листі до парламенту, зазначивши, що обмеження будуть введені до літа.

У її листі не згадується ні Китай, ключовий торговий партнер Нідерландів, ні ASML Holding, найбільша в Європі технологічна фірма та великий постачальник для виробників напівпровідників.

У ньому йдеться, що однією з технологій, про які йдеться, є літографічні системи DUV, другі за досконалістю машини, які ASML продає виробникам компʼютерних мікросхем.

"Оскільки Нідерланди вважають за необхідне з міркувань національної безпеки якнайшвидше поставити цю технологію під контроль, Кабінет міністрів запровадить національний контрольний список", - йдеться в листі.

Представник Білого дому не відразу відповів на прохання про коментар.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив у четвер, що Китай рішуче виступає проти рішення Нідерландів, і сказав, що Пекін подав ноти нідерландській стороні.

"Ми сподіваємося, що нідерландська сторона дотримуватиметься об'єктивної і справедливої позиції... діятиме для захисту власних інтересів, а не слідуватиме за зловживанням заходами експортного контролю з боку певних країн", - сказав Мао, не називаючи країн.

Китай часто називає Сполучені Штати "технологічною гегемонією" у відповідь на експортний контроль, запроваджений Вашингтоном.

У відповідь ASML заявила, що очікує, що їй доведеться подавати заявки на отримання ліцензій на експорт найсучаснішого сегменту серед своїх машин DUV, але це не вплине на її фінансові перспективи на 2023 рік.

Економічна правда