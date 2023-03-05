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США готують нові правила для інвестування в технологічний сектор Китаю

Неділя, 5 березня 2023, 10:38 - Ігор Пилипів
 
getty images

Міністерство фінансів США готує нову програму, яка може заборонити американські інвестиції в певні сектори Китаю. 

Про це пише Wall Street Journal.

Адміністрації Байдена працює над новими правилами, які на практиці в основному стосуватиметься американських інвестицій в Китай, проте, як зазначає WSJ, в доповіді, підготовленій для Білого дому, не було названо жодної країни.

Очікується, що нові правила будуть поширюватися на інвестиції приватного і венчурного капіталу в передові напівпровідники, суперкомп'ютери і деякі форми штучного інтелекту.

Американські чиновники хочуть перешкодити своїм інвесторам надавати фінансування та експертні знання китайським компаніям, які могли б, наприклад, покращити швидкість і точність військових рішень Пекіна.

Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі, як очікується, завершать розробку своєї політики в найближчому майбутньому.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США обмежать рівень передових напівпровідників, вироблених південнокорейськими компаніями в Китаї.

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Нагадаємо:

Китай у четвер, 16 лютого, оголосив про обмежувальні заходи щодо американських оборонних компаній Lockheed Martin Corporation і Raytheon Technologies Corporation через їхні поставки зброї Тайваню.

США Китай інвестиції технології
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Економічна правда
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