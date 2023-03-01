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"Укртрансгаз" прошел предварительную сертификацию по европейским правилам

Среда, 1 марта 2023, 17:27 - Алексей Павлыш

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) 1 марта приняла предварительное решение о сертификации оператора газохранилища АО "Укртрансгаз".

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Как сообщалось ранее, следующий шаг в сертификации - сообщение секретариата Энергетического сообщества, который должен согласовать решение украинского регулятора.

Так, публикация окончательного решения НКРЭКУ о сертификации в соответствии с европейскими нормами станет возможной в течение месяца после получения европейского заключения.

Как ранее объясняли в "Укртрансгазе", сертификация позволит "Укртрансгазу" выйти на рынок подземных газохранилищ ЕС, а благодаря прохождению такой сертификации в украинские ПХГ начнут поступать на хранение стратегические запасы газа стран ЕС.

Напоминаем:

В Украине 13 декабря приняли два решения, благодаря которым выход "Укртрансгаза" на рынок подземных газохранилищ ЕС стал на шаг ближе.

Украинский оператор газохранилищ Укртрансгаз подал в энергетический регулятор запрос на проведение сертификации по европейским правилам.

Экономическая правда

НКРЭ Укртрансгаз
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