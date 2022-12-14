"Укртрансгаз" став на крок ближчим до виходу на ринок підземних газосховищ ЄС

В Україні 13 грудня ухвалили два рішення, завдяки яким вихід "Укртрансгазу" на ринок підземних газосховищ ЄС став на крок ближчим.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, у вівторок депутати Верховної Ради України підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт №8158, який, серед іншого, формує основу для проведення сертифікації Укртрансгазу як Оператора газосховищ згідно регламентів ЄС.

Того ж дня НКРЕКП на своєму засіданні схвалила проєкт постанови, що визначає порядок самої сертифікації: перелік документів, даних та інформації, яку необхідно подати для проходження процедури, та безпосередньо процедуру сертифікації.

"Успішне проходження такої сертифікації - запорука того, що до українських ПСГ почнуть надходити на зберігання стратегічні запаси газу країн ЄС", - пояснили в "Укртрансгазі".

У компанії додали, що співпраця з ЄС на такому рівні важлива не лише для компанії, але й України загалом, назвавши низку переваг: