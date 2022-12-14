"Укртрансгаз" став на крок ближчим до виходу на ринок підземних газосховищ ЄС
В Україні 13 грудня ухвалили два рішення, завдяки яким вихід "Укртрансгазу" на ринок підземних газосховищ ЄС став на крок ближчим.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, у вівторок депутати Верховної Ради України підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт №8158, який, серед іншого, формує основу для проведення сертифікації Укртрансгазу як Оператора газосховищ згідно регламентів ЄС.
Того ж дня НКРЕКП на своєму засіданні схвалила проєкт постанови, що визначає порядок самої сертифікації: перелік документів, даних та інформації, яку необхідно подати для проходження процедури, та безпосередньо процедуру сертифікації.
"Успішне проходження такої сертифікації - запорука того, що до українських ПСГ почнуть надходити на зберігання стратегічні запаси газу країн ЄС", - пояснили в "Укртрансгазі".
У компанії додали, що співпраця з ЄС на такому рівні важлива не лише для компанії, але й України загалом, назвавши низку переваг:
- максимальне завантаження потужностей української мережі ПСГ
- збільшення прямих фінансових надходжень від бізнесу з підземного зберігання газу
- посилення енергетичної безпеки і стабільності України та європейських країн-партнерів
- подальша фундаментальна інтеграція українського газового ринку із ринком європейським, його ріст та розвиток.
"Успішна сертифікація Укртрансгазу згідно з прийнятими влітку регламентами Єврокомісії та Європарламенту засвідчить безпеку енергопостачання та відсутність впливу на компанію третіх сторін.
Іншими словами - відсутність зв’язків із Газпромом або іншими російськими бенефіціарами. Таким чином Україна отримає офіційне право зберігати на своїй території не лише комерційні запаси газу тих чи інших європейських компаній, але й стратегічні запаси, сформовані вже на державному рівні", - резюмували в компанії.
Економічна правда