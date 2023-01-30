Укртрансгаз начал сертификацию по европейским правилам: что это дает

Украинский оператор газохранилищ Укртрансгаз подал в энергетический регулятор запрос на проведение сертификации по европейским правилам.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что Укртрансгаз официально заявил о готовности к сертификации оператора газохранилищ по европейским правилам и подал в Нацкомиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) соответствующий запрос.

Таким образом компания начала осуществление процедуры сертификации оператора газохранилищ, которая вступила в силу 25 января.

"Команда Укртрансгаза собрала и подготовила все необходимые для сертификации документы в максимально сжатые сроки, ведь мы осознаем важность этой процедуры для безопасности поставок газа не только в Украине, но и в Европе", - рассказал глава Укртрансгаза Роман Малютин.

Сейчас Регулятор начинает проверку документов, полученных вместе с запросом, и выяснение важных для условий сертификации обстоятельств.

Компания отметила, что готовится к предварительному решению НКРЭКУ и его сообщение Секретариату Энергетического Сообщества.

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Как ранее объясняли в Укртрансгазе, сертификация позволит "Укртрансгазу" выйти на рынок подземных газохранилищ ЕС, а благодаря прохождению такой сертификации в украинские ПХГ начнут поступать на хранение стратегические запасы газа стран ЕС.

Напоминаем:

В Украине 13 декабря приняли два решения, благодаря которым выход "Укртрансгаза" на рынок подземных газохранилищ ЕС стал на шаг ближе.