Инфляция в Украине в 2022 году составила 26,6% – Госстат

В декабре 2022 года инфляция выросла по сравнению с ноябрем на 0,7%, за 2022 год в целом цены выросли на 26,6%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем 2022 года составила 0,8%, за год в целом - 22,6%.

Цены на продукты питания на потребительском рынке в декабре выросли на 0,7% по сравнению с ноябрем, на 34,4% - к декабрю 2021 года.

Так, в декабре на 2,5-0,9% подорожали масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы. В то же время на 2,7-0,1% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис.

В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7% к ноябрю 2022 года, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%. К декабрю 2021 года - на 22,7%.

ВИДЕО ДНЯ

Одежда и обувь в месячном измерении подешевели на 2,6%, в частности, одежда - на 3%, обувь - на 2,4%.

"Рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошел в первую очередь за счет подорожания амбулаторных услуг на 1,3% и фармацевтической продукции - на 1%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и масел на 3,1%", - добавили в Госстате.

Напомним:

Переход бизнеса на альтернативные источники энергии может привести к увеличению инфляции на 1-2% в 2023 году, заявили в Минэкономики.

Читайте также: Курс гривни, инфляция и ВВП: что ждет экономику Украины в 2023 году

Экономическая правда