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Украинцы приобрели в "Дії" уже более 350 тысяч военных облигаций на 350 миллионов

Четверг, 9 февраля 2023, 15:15 - Алексей Павлыш

Украинцы приобрели в "Дії" уже более 350 тысяч военных облигаций - это почти 350 млн гривен для государственного бюджета.

Об этом сообщил в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

"В "Дії" приобрели уже более 350 тысяч военных облигаций. Это - мощная поддержка в почти 350 млн гривен для государственного бюджета. А значит, инвестиция в нашу победу.

Каждая гривня с облигации идет на заработную плату военным, врачам, учителям и укрепление экономики страны. Государство должно стабильно работать, пока наши защитники и защитники готовятся к освобождению временно оккупированных территорий", - написал министр.

Напомним:

В январе Федоров сообщал о том, что украинцы приобрели в "Дії" более 250 тысяч военных облигаций - по его словам, это почти 250 млн гривен помощи для ВСУ.

С понедельника, 3 октября 2022 года, военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".

Экономическая правда

Дія облигации ОВГЗ Минцифра
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