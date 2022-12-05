Еще одна немецкая энергокомпания инициировала арбитраж против "Газпрома"

Немецкая энергетическая компания RWE вслед за Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за отсутствия поставок газа.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании, который не предоставил дополнительных деталей.

RWE прибегла к такому шагу после того, как на прошлой неделе немецкий энерогигант Uniper начал арбитражный процесс в надежде получить миллиарды евро компенсации от "Газпрома" за недопоставленные объемы газа.

При этом, как отмечает Reuters, доля RWE в поставках российского газа была достаточно низкой: до 2023 года она составляла эквивалент 15 ТВт-ч. С начала российского военного вторжения в Украину этот показатель сократился до 4 ТВт-ч.

"В случае полного прекращения поставок, по нашим подсчетам, замена оставшихся 4 ТВт-ч может стоить как минимум дополнительных 400 млн евро", - писал в июне аналитик Stifel Research Мартин Тессье.

Uniper понесла 12,3 млрд долларов убытков из-за замены российских поставок, которые прекратились с конца августа, напомнили в агентстве.

Напомним:

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Немецкий энергогигант, крупнейший импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" в международном арбитражном трибунале в Стокгольме и требует возмещения убытков из-за недоснабжения газа с июня.

Немецкий энергогигант Uniper, который вскоре будет национализирован, сообщил о рекордных 40 млрд евро чистых убытках за первые 9 месяцев этого года – после того, как РФ прекратила поставки.

Экономическая правда