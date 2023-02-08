Украинцы в январе приобрели из-за границы всего 11,5 тысячи б/у иномарок: что выбирали

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В январе украинцы зарегистрировали 11,5 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы - это на 64% меньше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром". Однако такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти в четыре раза превысило январский рынок новых машин. Самым популярным подержанным авто января стал Renault Megane – украинские номера перешли 926 авто этой модели. На втором месте Volkswagen Golf с 765 регистрациями, на третьем – Skoda Octavia с 620 регистрациями. Также в пятерку вошли Volkswagen Passat (509 шт.) и Ford Focus (314 шт.). "Средний возраст подержанных авто, которые в январе перешли на украинские номера составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был AUDI 80 1993 выпуска", - добавили в Укравтопром.

Напоминаем:

В январе в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих авто (грузовые и спец) – это почти на четверть меньше чем в декабре.

В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тысяч новых легковых автомобилей – это на 44% меньше по сравнению с январем 2022 года и на 23% меньше показателя предыдущего месяца.