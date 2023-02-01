У січні українці зареєстрували майже 3 тисячі нових легкових авто: які марки купували

У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто - це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.

Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

Так, найкращий січневий результат продемонструвала японська марка Toyota - 585 зареєстрованих авто. Відносно січня 2022 року реалізація нових автомобілів Toyota в Україні зменшилась на 2%.

На другому місці Skoda - 235 шт. Від свого показника річної давності Skoda відстала на 16%.

"Третє місце в рейтингу у Mercedes-Benz - 220 нових авто цієї преміальної марки поповнили український автопарк, що на 45% більше, ніж роком раніше", - йдеться у повідомленні.

Також у топ-5 BMW, яка на третину покращила свій минулорічний показник, до 212 шт, та Volkswagen з результатом 204 авто (-16%).

При цьому бестселером січня 2023 року став автомобіль Renault Duster, в активі якого 177 реєстрацій.

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Економічна правда