Попит на нові вантажівки у січні в Україні зменшився на чверть
Вівторок, 7 лютого 2023, 13:47 -
У січні 2023 року в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних авто (вантажні та спец) - це майже на чверть менше ніж у грудні.
Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.
При цьому відставання від показника січня 2022 року становило 26%.
Зазначається, що в цьому сегменті кращий результат продемонструвала марка Renault - 300 зареєстрованих авто.
На другому місці - Fiat (55 авто). Замикає топ-3 Mercedez-Benz - 42 авто.
Також у топ-5 Ford (41 авто) та Volvo (39 авто).
Нагадаємо:
У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто - це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.
Економічна правда