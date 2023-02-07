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Попит на нові вантажівки у січні в Україні зменшився на чверть

Вівторок, 7 лютого 2023, 13:47 - Олексій Павлиш

У січні 2023 року в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних авто (вантажні та спец) - це майже на чверть менше ніж у грудні.

Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

При цьому відставання від показника січня 2022 року становило 26%.

Зазначається, що в цьому сегменті кращий результат продемонструвала марка Renault - 300 зареєстрованих авто.

На другому місці - Fiat (55 авто). Замикає топ-3 Mercedez-Benz - 42 авто.

Також у топ-5 Ford (41 авто) та Volvo (39 авто).

Нагадаємо:

У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто - це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.

Економічна правда

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