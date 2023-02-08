НБУ признал "Банк Форвард" россиянина Тарико неплатежеспособным

Нацбанк решил отнести "Банк Форвард" российского бизнесмена Рустама Тарико, который находится под украинскими санкциями, к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому его отнесение к категории неплатежеспособных никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

В НБУ обосновывают такое решение тем, что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, в частности нормативно-правовых актов НБУ после отнесения его к категории проблемных.

Основанием также стало дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния банка при отсутствии действенных мер для его улучшения, и невозможность и недостаточность запланированной банком капитализации.

24 ноября НБУ отнес "Банк Форвард" к категории проблемных из-за рисковой деятельности банка по признаку недостаточности доходов, что создает в будущем риск уменьшения его регулятивного капитала и нарушения установленных регулятором экономических нормативов капитала.

С тех пор финансовое состояние банка существенно ухудшилось, падение капитала продолжилось без перспектив его улучшения. Это, в свою очередь, представляет угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка.