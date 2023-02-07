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"АвтоВАЗ" приобрел завод Nissan в РФ за 1 евро с возможностью обратного выкупа

Вторник, 7 февраля 2023, 17:44 - Алексей Павлыш

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению доли бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге: доля в 99% перешла компании по символической цене в €1.

Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

Документы подписали 7 февраля президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров.

Заключенное соглашение сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ.

Напомним:

Сообщалось, что японский автоконцерн Nissan передаст все активы в России, включая завод в Санкт-Петербурге, государству.

Японский автоконцерн Nissan Motor заявил, что терпит убытки в размере около 100 млрд иен ($686 млн) в результате выхода из России - активы в РФ передадут российской госкомпании за 1 евро.

Экономическая правда

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