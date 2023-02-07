"АвтоВАЗ" приобрел завод Nissan в РФ за 1 евро с возможностью обратного выкупа
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению доли бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге: доля в 99% перешла компании по символической цене в €1.
Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.
Документы подписали 7 февраля президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров.
Заключенное соглашение сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ.
Напомним:
Сообщалось, что японский автоконцерн Nissan передаст все активы в России, включая завод в Санкт-Петербурге, государству.
Японский автоконцерн Nissan Motor заявил, что терпит убытки в размере около 100 млрд иен ($686 млн) в результате выхода из России - активы в РФ передадут российской госкомпании за 1 евро.
Экономическая правда