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Nissan потеряет от выхода из РФ почти 700 миллионов долларов: бизнес продают за 1 евро

Вторник, 11 октября 2022, 17:07 - Алексей Павлыш

Японский автоконцерн Nissan Motor заявил, что терпит убытки в размере около 100 млрд иен ($686 млн) в результате выхода из России - активы в РФ передадут российской госкомпании за 1 евро.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Соглашение предоставит Nissan право выкупить бизнес в течение шести лет, сообщил Минпромторг России.

Продажа российских активов будет включать в себя производственные и исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

Renault, которой принадлежит 43% акций Nissan, подсчитала, что решение ее японского партнера приведет к уменьшению чистой прибыли компании в 331 млн евро за вторую половину 2022 года.

Nissan приостановил производство на своем заводе в Санкт-Петербурге в марте из-за перебоев в цепи поставок. С тех пор компания и ее местное подразделение следили за ситуацией, говорится в сообщении.

Но "не было видно" изменений во внешней среде, сказали Nissan, что побудило компанию принять решение о выходе.

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Сообщалось, что Renault продала свою долю в АвтоВАЗе за один рубль.

Напомним:

Японский автоконцерн Nissan передаст все активы в России, включая завод в Санкт-Петербурге, государству.

Экономическая правда

авто Россия
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